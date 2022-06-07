https://news.day.az/society/1468545.html В Товузе загорелся автомобиль
В Товузе загорелся автомобиль
В Товузском районе загорелся автомобиль.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Отмечается, что в селе Говлар Товузского района автомобиль марки ВАЗ врезался в придорожный электрический столб.
В результате ДТП загорелся двигатель автомобиля.
Остальная часть автомобиля была защищена от огня.
Пожар потушен.
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