В Шамкире отравились шесть членов одной семьи

В городе Шамкир шесть членов одной семьи получили пищевое отравление.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в селе Сейфели района.

Так, местные жители Мардан Мехтиханов (1983 г.р.), Кёнюль Мехтиханова (1978 г.р.), Захра Мехтиханова (2008 г.р.), Лейла Мехтиханова (2011 г.р.), Юсиф Мамедов (2011 г.р.) и Чумшуд Мамедов (2017 г.р.) были размещены в больницу с диагнозом отрпавление.

По предварительной информации, все они получили пищевое отравление.