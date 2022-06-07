https://news.day.az/society/1468591.html Кто набрал самый высокий балл на экзамене по III группе специальностей? - ФОТО
Кто набрал самый высокий балл на экзамене по III группе специальностей? - ФОТО
Самый высокий результат на экзамене по III группе специальностей набрал выпускник школы №286 города Баку Наджмеддин Оруджов.
Как передает Day.Az, он набрал максимальные 300 баллов на выпускном экзамене, а на вступительно - 387,3 балла.
Таким образом, Н.Оруджов показал самый высокий результат по III группе специальностей, набрав 687,3 балла.
Отметим, что два года назад он показал высокие результаты и на выпускном экзамене по общему (9-летнему) уровню среднего образования, набрав 276 баллов.
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