Кто набрал самый высокий балл на экзамене по III группе специальностей?

Самый высокий результат на экзамене по III группе специальностей набрал выпускник школы №286 города Баку Наджмеддин Оруджов.

Как передает Day.Az, он набрал максимальные 300 баллов на выпускном экзамене, а на вступительно - 387,3 балла.

Таким образом, Н.Оруджов показал самый высокий результат по III группе специальностей, набрав 687,3 балла.

Отметим, что два года назад он показал высокие результаты и на выпускном экзамене по общему (9-летнему) уровню среднего образования, набрав 276 баллов.