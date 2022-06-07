Суд отклонил протест прокурора в отношении Хафиза Мамедова

Прокурор опротестовал решение об изменении существующей меры пресечения в отношении бизнесмена Хафиза Мамедова на меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Бакинский апелляционный суд, рассмотрев протест, принял решение.

Суд не удовлетворил протест, придя к выводу о недостаточности оснований для этого. Решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Напомним, что в Главном управлении по предварительному расследованию налоговых преступлений Государственной налоговой службы при министерстве экономики было возбуждено уголовное дело по факту уклонения бизнесмена Мамедова Хафиза Меджид оглу от уплаты в крупном размере налогов и взносов на обязательное государственное социальное страхование.

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Решением Ясамальского районного суда в отношении Хафиза Мамедова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако впоследствии он был отпущен под домашний арест в связи с погашением определенной части задолженности.