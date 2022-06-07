Обращение минобразования к родителям первоклассников

С 11:00 13 июня начнется выбор школ и учителей на 2022-2023 учебный год для классов с преподаванием на других языках.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, с указанной даты родители детей, успешно прошедших собеседование для поступления в первые классы общеобразовательных школ с преподаванием на других языках, могут размещать запросы о выборе школы и учителей.

С этой даты начнется и выбор школы по приоритетам в связи с приемом в первый класс русского сектора общеобразовательных учебных заведений, прием на конкурсной основе и запись на конкурс для тех, кто не имеют преимущества по приоритетам (в том числе в Бакинский Европейский лицей, Республиканскую художественную гимназию, Средне-специальную музыкальную школу имени Бюльбюля).

20 июня в 18:00 завершается процесс записи на конкурс в общеобразовательных учреждениях, где прием в первые классы русского сектора осуществляется по конкурсу. Конкурсы планируется провести также с 21 по 30 июня.

С 11:00 5 июля начнется процесс выбора педагогов для детей, успешно прошедших конкурс.