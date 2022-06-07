Азербайджанская полиция оскорбила религиозного деятеля?

Некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что азербайджанская полиция якобы оскорбила религиозного деятеля.

Как передает Day.Az, об этом сообщил начальник пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов.

По его словам, данные утверждения являются ни чем иным, как неудачной попыткой отстранить полицию от осуществления законной деятельности и служебных обязанностей.

"Правоохранители и раньше сталкивались с подобными кампаниями, направленными на их дискредитацию. Но, игнорируя заведомо ложные обвинения, полиция всегда преданно выполняла свой служебный долг перед Родиной и народом.

Распространяющиеся в эти дни клеветнические слухи об оскорблении полицией религиозного деятеля также являются частью запланированной кампании. Но на этот раз они поставили перед собой цель превратить нашу священную религию в инструмент своих гнусных намерений. Однако они должны знать, что азербайджанские правоохранители с большим уважением и почтением относятся ко всем религиозным деятелям, религиям, в том числе исламу, который сами и исповедуют, к национальным ценностям. Инициаторы таких кампаний должны раз и навсегда запомнить, что им не удастся повлиять или оказать давление на нашу полицию такими ложными обвинениями", - сказал Э.Захидов.

"Сотрудники полиции и впредь будут привержены профессии и без колебаний выполнять свои служебные обязанности", - подчеркнул начальник службы.