Министерство расследует вопрос вырубки деревьев в центре Баку

В Насиминском районе Баку вырубили многолетние деревья, чтобы освободить место для автостоянки.

Как передает Day.Az, эта информация опубликована в соцсетях.

На проспекте Бюльбюля некогда был широкий тротуар с газоном, вдоль которого были посажены деревья. Теперь их вырубили, место заасфальтировали, резко сузив пешеходную дорожку, и превратили в парковку, хотя неподалеку есть подземный гараж. Для граждан оставили лишь узенький проход.

В связи с ситуацией мы направили запрос в Министерство экологии и природных ресурсов АР.

В ответ в ведомстве сообщили, что сотрудники Госслужбы экологической безопасности уже занялись расследованием данного вопроса.