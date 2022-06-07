https://news.day.az/society/1468649.html Министерство расследует вопрос вырубки деревьев в центре Баку - ФОТО
Министерство расследует вопрос вырубки деревьев в центре Баку - ФОТО
В Насиминском районе Баку вырубили многолетние деревья, чтобы освободить место для автостоянки.
Как передает Day.Az, эта информация опубликована в соцсетях.
На проспекте Бюльбюля некогда был широкий тротуар с газоном, вдоль которого были посажены деревья. Теперь их вырубили, место заасфальтировали, резко сузив пешеходную дорожку, и превратили в парковку, хотя неподалеку есть подземный гараж. Для граждан оставили лишь узенький проход.
В связи с ситуацией мы направили запрос в Министерство экологии и природных ресурсов АР.
В ответ в ведомстве сообщили, что сотрудники Госслужбы экологической безопасности уже занялись расследованием данного вопроса.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре