В Баку вынесен приговор школьнику, ударившему ножом одноклассника

В Баку завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Нихада Фархадова, обвиняемого в нанесении ножевых ранений однокласснику.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Расима Садыхова был зачитан приговор, согласно которому Нихад Фархадов осужден на 5 лет 7 месяцев.

Напомним, в январе этого года на территории Сабаильского района произошла поножовщина. Ранения получил 17-летний Джамиль Гасанов. Подозреваемый в нанесении телесных повреждений Гасанову школьник Нихад Фархадов был задержан.

Оба являются учениками 11-го класса средней школы № 162 города Баку.