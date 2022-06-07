На сколько оштрафовали тех, кто вырубил деревья в Баку?

В Государственной службе экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов рассмотрели жалобу в связи с вырубкой дерева в Насиминском районе Баку по адресу: проспект Бюльбюля, 18-30.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по словам представителя службы Вагифа Джавадова, в ходе расследования было установлено, что муниципалитет Насиминского района обратился в Государственное агентство экологической экспертизы в связи с вырубкой дерева софоры, находившегося в аварийном состоянии. На данное обращение был дан положительный ответ, но при условии, что на его место будет посажено новое дерево.

В.Джавадов отметил, что из-за несоблюдения требований выданного агентством экспертного заключения руководство муниципалитета Насиминского района было оштрафовано на 5 000 манатов.