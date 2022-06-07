https://news.day.az/society/1468710.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом, 7 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Один пациент с коронавирусом скончался.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 820 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 783 049 человек вылечились, 9 714 скончались, число активных больных - 57.
За прошедшие сутки проведено 2 508 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 911 894 теста.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре