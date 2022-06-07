Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 2340 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 333, вторую дозу получили 226 человек, "бустерную" дозу - 1 588 человек.

Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 193.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 736 177, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 349 659, вторую дозу получили 4 850 191, "бустерную" дозу - 3 289 483 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 246 844 человек.