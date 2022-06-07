Когда начнется электронный прием в детсады в Азербайджане?

Электронный прием в детсады в Азербайджане начнется в июле.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник заведующий отделом организации и управления общим и дошкольным образованием министерства образования Азербайджана Эльнур Алиев.

По его словам, прием будет продолжаться до сентября.

"Выбор детсадов родители детей могут осуществить посредством единой электронной системы", - сказал завотделом.