https://news.day.az/society/1468755.html Когда начнется электронный прием в детсады в Азербайджане?
Когда начнется электронный прием в детсады в Азербайджане?
Электронный прием в детсады в Азербайджане начнется в июле.
Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник заведующий отделом организации и управления общим и дошкольным образованием министерства образования Азербайджана Эльнур Алиев.
По его словам, прием будет продолжаться до сентября.
"Выбор детсадов родители детей могут осуществить посредством единой электронной системы", - сказал завотделом.
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