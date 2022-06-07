В будущем проведение «Фестиваля профессий» может быть организовано в Карабахе

В будущем проведение "Фестиваля профессий" может быть организовано на освобождённых территориях.

Об этом сказал журналистам председатель правления Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Мустафа Аббасбейли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, после создания необходимой инфраструктуры и переселения граждан будет возможным проведение фестиваля на этих территориях.

"На сегодня "Фестиваль профессий" прошел в десяти районах Азербайджана. Ожидается его ежегодное проведение и в остальных районах страны", - сказал Аббасбейли.

Он отметил, что до сегодняшнего дня в этом фестивале приняли участие свыше 25 тысяч человек.