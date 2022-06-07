https://news.day.az/society/1468775.html Минобороны предупредило о плановой утилизации непригодных боеприпасов
Минобороны предупредило о плановой утилизации непригодных боеприпасов
Подразделения азербайджанской армии продолжают проводить плановую утилизацию боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных для использования с соблюдением всех мер безопасности, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В сообщении отмечается, что очередная утилизация таких боеприпасов пройдет с 8 по 11 июня на полигоне Сейфели.
"Общественность будет регулярно информироваться о проводимых взрывных работах", - говорится в сообщении минобороны.
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