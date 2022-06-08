https://news.day.az/society/1468787.html Самолет рейса Баку-Тбилиси вернулся в аэропорт вылета
Самолет рейса Баку-Тбилиси вернулся в аэропорт вылета
Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J29225 авиакомпании Buta Airways по маршруту Баку-Тбилиси, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за резкого ухудшения погодных условий (гроза) в районе аэропорта в Тбилиси, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
Самолет в 23:19 успешно совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Пассажиры данного рейса вылетят в Тбилиси после улучшения в городе погодных условий.
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