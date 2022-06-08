В Азербайджане полицейский попал в тяжелое ДТП

В Гейгеле произошло ДТП с участием сотрудника полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Губат Гасымов (1978 г.р.), находясь за рулем автомобиля Khazar, не справился с управлением. В результате транспортное средство перевернулось. Водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данному факту проводится расследование.

Г.Гасымов - майор полиции, начальник отделения общественной безопасности 1-го отдела полиции ГУП города Гянджи.

Ведется расследование.