https://news.day.az/society/1468814.html В Азербайджане полицейский попал в тяжелое ДТП
В Азербайджане полицейский попал в тяжелое ДТП
В Гейгеле произошло ДТП с участием сотрудника полиции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Губат Гасымов (1978 г.р.), находясь за рулем автомобиля Khazar, не справился с управлением. В результате транспортное средство перевернулось. Водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По данному факту проводится расследование.
Г.Гасымов - майор полиции, начальник отделения общественной безопасности 1-го отдела полиции ГУП города Гянджи.
Ведется расследование.
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