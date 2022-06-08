К водителям снова обратились в связи с "Формулой-1"

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД обратился к водителям в связи с "Формулой-1", передает Day.Az.

"Центр интеллектуального управления транспортом предоставляет информацию о последней ситуации на дорогах. Обращаемся с просьбой к водителям отнестись с пониманием к носящим временный характер изменениям и ограничениям на дорогах в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы -1", не выезжать в центр города на личных транспортных средствах, отдавать предпочтение общественному транспорту, а также строго соблюдать правила остановки и паркинга. Вышеупомянутое имеет очень важное значение с точки зрения предотвращения заторов", - говорится в обращении ЦИУТ.