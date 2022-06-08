Массовая вакцинация сосен в Баку

В ряде районов Баку происходит усыхание ряда видов многолетних сосен. В связи с этим вопросом, вызывающим серьезное беспокойство госструктур, общественности и местных жителей, в Исполнительной власти (ИВ) столицы были проведены совещания и встречи с участием представителей ряда соответствующих органов, ученых и специалистов. Также в Баку приглашены ученые из зарубежных стран, специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, которые провели исследования на территории города.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ИВ.

Было отмечено, что в работе по борьбе с заболеваниями, наблюдаемыми в основном у сосен возрастом 40-45 лет, участвуют и местные ученые. При содействии специалистов Центрального ботанического сада начались эксперименты с целью лечения деревьев, обсуждаются методы устранения последствий заболеваний, а также анализируются предложения отечественных и зарубежных экспертов.

"Следует отметить, что заболевание, наблюдаемое у сосен, зарегистрировано и в других государствах. Как отмечают зарубежные ученые, принимаемые в Баку меры по борьбе с ним намного эффективнее, чем в Германии, Канаде и США.

В рамках эксперимента в Центральном ботаническом саду тремя различными методами была проведена вакцинация девяти зараженных эльдарских сосен. В течение короткого времени будут изучены изменения, после чего выберут наиболее успешную вакцину. По итогам эксперимента будет осуществлена массовая вакцинация сосен. Об этом представителям СМИ сообщил исполнительный директор Центрального ботанического сада, доктор биологических наук Гасан Бабаев.

Кроме того, был подготовлен список зараженных, засохших и подлежащих утилизации деревьев по всем районам столицы. На данный момент на основании заключения специалистов Министерства экологии и природных ресурсов в Баку срублены и утилизированы 3 000 зараженных и не подлежавших восстановлению сосен", - говорится в сообщении ИВ.