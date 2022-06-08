Сколько граждан Азербайджана стали пенсионерами в мае?

В мае 2022 года трудовая пенсия по возрасту была назначена в проактивном порядке 2 096 лицам.

Об этом Day.Az сообщили в среду в Государственном фонде социальной защиты населения Азербайджана.

53,9 процента из них мужчины, 46,1 процента - женщины.

Ниже приведена таблица возрастного порога для выхода на пенсию для мужчин и женщин.