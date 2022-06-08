Сколько граждан Азербайджана стали пенсионерами в мае?
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В мае 2022 года трудовая пенсия по возрасту была назначена в проактивном порядке 2 096 лицам.

Об этом Day.Az сообщили в среду в Государственном фонде социальной защиты населения Азербайджана.

53,9 процента из них мужчины, 46,1 процента - женщины.

Ниже приведена таблица возрастного порога для выхода на пенсию для мужчин и женщин.

Период

Пенсионный возраст для мужчин

Пенсионный возраст для женщин

1 июля 2017 - 30 июня 2018

63 года 6 месяцев

60 лет 6 месяцев

1 июля 2018 - 30 июня 2019

64 года

61 год

1 июля 2019 - 30 июня 2020

64 года 6 месяцев

61 год 6 месяцев

1 июля 2020 - 30 июня 2021

65 лет

62 года

1 июля 2021 - 30 июня 2022

65 лет

62 года 6 месяцев

1 июля 2022 - 30 июня 2023

65 лет

63 года

1 июля 2023 - 30 июня 2024

65 лет

63 года 6 месяцев

1 июля 2024 - 30 июня 2025

65 лет

64 года

1 июля 2025 - 30 июня 2026

65 лет

64 года 6 месяцев

1 июля 2026 и позже

65 лет

65 лет