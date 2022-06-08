https://news.day.az/society/1468845.html В детском саду воспитательница резко дернула девочку за волосы - ВИДЕО
В детском саду воспитательница резко дернула девочку за волосы - ВИДЕО
Воспитательница резко дернула за волосы девочку во время празднования дня рождения одного из детей. Инцидент произошел в одном из детских садов в Азербайджане, передает Day.Az.
На распространенных в социальных сетях кадрах видно, как дети собрались вокруг стола, на котором стоит торт. В это время воспитательница дергает одну из девочек за косички, чтобы отодвинуть ее от стола.
Данное видео вызвало бурные обсуждения пользователей соцсетей.
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