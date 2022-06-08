В детском саду воспитательница резко дернула девочку за волосы

Воспитательница резко дернула за волосы девочку во время празднования дня рождения одного из детей. Инцидент произошел в одном из детских садов в Азербайджане, передает Day.Az.

На распространенных в социальных сетях кадрах видно, как дети собрались вокруг стола, на котором стоит торт. В это время воспитательница дергает одну из девочек за косички, чтобы отодвинуть ее от стола.

Данное видео вызвало бурные обсуждения пользователей соцсетей.