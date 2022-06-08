В одном из бакинских университетов установили дресс-код

В Азербайджанском медицинском университете действует дресс-код для пропуска в библиотеку.

Объявление было вывешено у входа в библиотеку.

Так, в объявлении указано, что в соответствии с общественными правилами входить в библиотеку в шортах и майке категорически запрещено. Фотография, подтверждающая это, была размещена в социальных сетях.

Пресс-секретарь университета Гюнель Асланова прокомментировала распространившуюся информацию, передает Day.Az со ссылкой на Lent.az.

По ее словам, университет напомнил о правилах, которые необходимо соблюдать в обществе:

"Здесь нет ничего необычного. Это приглашение к соблюдению правил общества. Даже в общественных местах существуют стандарты дресс-кода. Это образовательное учреждение. Есть внутренняя дисциплина. Регулирование определенных вопросов в соответствии с этими правилами является нормальным.

В самых демократичных странах мира в подобных общественных, рабочих и учебных заведениях соблюдается определенный дресс-код. Мы не можем ради желания одного студента одеваться так, как ему хочется, и игнорировать остальных студентов".