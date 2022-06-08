https://news.day.az/society/1468902.html Какие заболевания вызывают солнезащитные очки, продающиеся за 3 - 5 манатов? - ВИДЕО
Какие заболевания вызывают солнезащитные очки, продающиеся за 3 - 5 манатов? - ВИДЕО
С приходом лета вырос спрос на солнцезащитные очки.
Как передает Day.Az, в сюжете передачи Günə doğru ARB, опрошенные граждане однозначно заявили о важности качества при их выборе.
По словам продавцов, имеется спрос на очки стоимостью от 3 до 5 манатов, наиболее избирательны при покупке водители.
Несмотря на немалый спрос, специалисты не рекомендуют приобретать дешевую продукцию.
Хирург-офтальмолог Ламия Алиева отметила, что такие очки вредны и могут вызвать катаракту и другие заболевания глаз.
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