Какие заболевания вызывают солнезащитные очки, продающиеся за 3 - 5 манатов?

С приходом лета вырос спрос на солнцезащитные очки.

Как передает Day.Az, в сюжете передачи Günə doğru ARB, опрошенные граждане однозначно заявили о важности качества при их выборе.

По словам продавцов, имеется спрос на очки стоимостью от 3 до 5 манатов, наиболее избирательны при покупке водители.

Несмотря на немалый спрос, специалисты не рекомендуют приобретать дешевую продукцию.

Хирург-офтальмолог Ламия Алиева отметила, что такие очки вредны и могут вызвать катаракту и другие заболевания глаз.