https://news.day.az/society/1468945.html Выявлены ли в Азербайджане случаи заболевания оспой обезьян? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Выявлены ли в Азербайджане случаи заболевания оспой обезьян? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
"Минздрав, Госагентство по ОМС и TƏBİB принимают меры в связи с возможными заболеваниями и глобальными инфекциями".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила глава Департамента стратегического развития TƏBİB Ягут Гараева, говоря о заболеваемости оспой обезьян. Она отметила, что наши медучреждения следят за происходящими в мире процессами:
"Мы уделяем внимание оспе обезьян. В настоящее время в нашей стране не выявлено случаев заболевания оспой обезьян".
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