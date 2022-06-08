Выявлены ли в Азербайджане случаи заболевания оспой обезьян?

"Минздрав, Госагентство по ОМС и TƏBİB принимают меры в связи с возможными заболеваниями и глобальными инфекциями".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявила глава Департамента стратегического развития TƏBİB Ягут Гараева, говоря о заболеваемости оспой обезьян. Она отметила, что наши медучреждения следят за происходящими в мире процессами:

"Мы уделяем внимание оспе обезьян. В настоящее время в нашей стране не выявлено случаев заболевания оспой обезьян".