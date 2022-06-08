ДТП в Баку: образовалась пробка

На мосту в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого образовалась пробка.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

Сообщается, что в результате аварии на мосту в Баку на проспекте Зии Буниятова (в направлении проспекта Кара Караева) наблюдается повышенная плотность транспортного потока.