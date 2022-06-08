https://news.day.az/society/1468961.html ДТП в Баку: образовалась пробка - ФОТО
ДТП в Баку: образовалась пробка - ФОТО
На мосту в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого образовалась пробка.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
Сообщается, что в результате аварии на мосту в Баку на проспекте Зии Буниятова (в направлении проспекта Кара Караева) наблюдается повышенная плотность транспортного потока.
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