Суд смягчил приговор экс-главе ИВ Евлахского района

Рассмотрена кассационная жалоба на решение апелляционного суда в отношении экс-главы Исполнительной власти (ИВ) Евлахского района Годжи Самедова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, под председательством судьи Верховного суда Азербайджана Таира Кязымова было принято решение снять обвинение по статье 313 (служебный подлог) УК АР. Таким образом срок наказания экс-главе ИВ Евлахского района был сокращен до 5 лет и 9 месяцев лишения свободы.

Напомним, Г.Самедов был задержан в 2019 году в результате спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ).

Он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повторном получении взятки в крупном размере и хищении и приговорен Шекинским судом по тяжким преступлениям к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Позже Шекинский апелляционный суд с учетом состояния здоровья обвиняемого сократил срок наказания до шести лет.