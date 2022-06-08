Вниманию поступающих в вузы

Начинается регистрация для участия в летних вступительных экзаменах по I, II, III и IV группам специальностей.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Отмечено, что во второй попытке второго этапа вступительных экзаменов в высшие учебные заведения могут принять участие абитуриенты, подавшие заявления 4-17 марта или 6-25 апреля по любой из групп I-IV специальностей.

Желающие принять участие в экзамене по II и III группам специальностей должны зарегистрироваться на сайте ГЭЦ до 23:59 20 июня, а желающие сдать экзамен по I и IV группам специальностей - до 23:59 4 июля.

Абитуриенты могут зарегистрироваться для участия в экзамене по ссылке (https://eservices.dim.gov.az/erizebak/cehd2/), перечислив на счет в "Личном кабинете" плату за участие (40 AZN). Экзамен является бесплатным для следующих категорий абитуриентов:

- для детей лиц, ставших инвалидами при защите территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики;

- для членов семей шехидов;

- для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

- для лиц со статусом вынужденных переселенцев;

- для лиц с инвалидностью первой и второй группы, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет.

К участию в экзамене допускаются только абитуриенты, прошедшие регистрацию в указанные сроки.

При регистрации на второй экзамен абитуриентам разрешается выбирать группу специальностей, отличную от выбранной ими для первого экзамена.

Тем, кто зарегистрируется на экзамен по азербайджанскому языку (как государственному языку), который состоится 12 июня, также разрешено зарегистрироваться на летний вступительный экзамен. Однако эти абитуриенты не будут допущены к летнему экзамену, если получат неудовлетворительную оценку на экзамене по азербайджанскому языку.

Напомним, летние вступительные экзамены по III группе специальностей состоятся 6 июля, по II группе специальностей - 7 июля и I и IV группам специальностей - 20-21 июля.