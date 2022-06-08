https://news.day.az/society/1468979.html Непригодные для купания пляжи в Баку - Список
Непригодные для купания пляжи в Баку - Список
По результатам проведенных мониторингов, пляжи на территории Хазарского и Бинагадинского районов Баку целесообразны для купания.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал заведующий отделом Республиканского центра гигиены и микробиологии Зияддин Кязымов.
Он отметил, что купание на пляжах Сахиль (Гарадагский район), Шихово (Сабаильский район), Говсана и Тюркана не считаются целесообразными для купания.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре