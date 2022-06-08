https://news.day.az/society/1469026.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 12 случаев заражения коронавирусом, 14 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
Смертельных случаев не зафиксировано.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 832 факта заражения коронавирусной инфекцией. 783 063 человека вылечились, 9 714 скончались, число активных больных - 55.
За прошедшие сутки проведено 2 706 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 914 600 тестов.
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