Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1772 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 245, вторую дозу получили 149 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 1234, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 144 человека.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 737 949, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 349 904, вторую дозу получили 4 850 340 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 290 717, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 246 988 человек.