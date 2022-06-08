МВД Азербайджана обратилось к бакинским водителям в связи с "Формулой-1"

Сотрудники дорожной полиции продолжают службу в усиленном режиме в целях обеспечения безопасного проезда водителей, передвижения пешеходов, а также бесперебойного движения транспорта на территории столицы в течение всего срока действия ограничений в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1", сообщает Day.Az со ссылкой на МВД Азербайджана.

Как сообщалось ранее, в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1" движение транспорта на улицах в районе проведения гонок, ограничено с 01:00 6 июня до 06:00 14 июня.

МВД Азербайджана еще раз обратилось к владельцам автомобилей с рекомендацией планировать свои поездки по альтернативным дорогам, объезжая улицы и проспекты, на которые распространяются ограничения, по возможности отдавать предпочтение пользованию общественным транспортом в течение указанного периода времени.