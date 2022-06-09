Из истории уникальной белой нефти Азербайджана

Автор: Вахид Шукюров

О нефтяных залежах в Азербайджане стало известно задолго до открытия месторождений в Саудовской Аравии, Иране или Кувейте. Археологические находки показывают, что населенные пункты в районе Баку существовали со времен каменного века. Упоминания об ископаемых ресурсах в этом регионе уходят в далекое прошлое.

Абшерон издревле известен своими нефтяными колодцами. Но помимо обычной черной нефти, здесь находили и белую нефть. Как известно, главными пигментирующими компонентами нефти являются смолы и асфальтовые вещества.

В зависимости от содержания нефть бывает окрашена в коричневый, краснокоричневый и черный цвет. Реже встречаются светло-коричневые, красноватые или желтые нефти, и в виде совсем редкого исключения попадаются бесцветные, как вода, белые нефти. Под "белой нефтью" понимают газовый конденсат, который извлекают из недр вместе с природным газом. Белая нефть по структуре очень похожа на обычную нефть. Разница заключается в отсутствии смол и асфальтенов. По этой причине газовый конденсат считают практически готовым автомобильным топливом. Белая нефть отличается высочайшим качеством, химической чистотой и необычным состоянием в скважинах.

Уникальные месторождения особого сорта легкой белой нефти были в свое время обнаружены в ряде скважин в Сураханах. Это удивительное природное явление также описывается в трудах путешественников, побывавших в Азербайджане в разные периоды времени.

Например, о здешних нефтяных источниках рассказывает в своих записях ученый и путешественник Абуль-Хасан Масуди в X веке, посетивший Баку. Как следует из записей А.Масуди, в Баку добывали несколько видов нефти - белую, желтую, черную. Добытую нефть в кожаных мешках вывозили на верблюдах в Персию, Индию, Сирию и другие страны.

В конце XVII века османский путешественник Эвлия Челеби, посетив Баку, описывает добычу нефти следующими словами: "Бакинская крепость окружена 500 скважинами, из которых добывали нефть белого и черного цвета".

Согласно собранным в 1813 году сведениям, количество добываемой чёрной нефти равнялось тогда 3,930 тонн в год, а белой - 41 тонн в год. Из колодцев нефть черпалась бурдюками, а затем поднималась ручным воротом или с помощью лошади. Хранили чёрную нефть в погребах, а белую - в глиняных кувшинах, зарытых в землю в каменных сараях.

Наиболее полное описание добычи белой нефти дал Э.Эйхвальд в своем сочинении "Reise auf dem Caspischen Meere und Caucasus" в 1825 году. Особое внимание заслуживает его описание колодца: "Колодцы с белой нефтью находятся на северо- западе от деревни Сураханы, приблизительно на расстоянии 1.5 версты от нее. Для добычи нефти устроены 16 колодцев для того, чтоб нефть могла лучше в них собираться. Внутри они устроены широкими, вверху, напротив, узкими, не более фунта в диаметре. Они прикрыты плотно прилегающими плитами, чтобы нефть не могла испаряться. Во многих колодцах собирается белая нефть с водой, каждый колодец дает неопределённое количество нефти - более летом, менее зимой".

Но белая нефть встречалась не только на территории Абшерона. Адам Эльшлегер, побывав в Баку, (в 1631-1635 и 1635-1639 годах) оставил следующую запись: "Нефть - это особое масло, которое около Баку и близ горы Бармах из постоянных колодцев в очень большом количестве вычерпывается и в мехах развозится большими возами, как мы сами видали, для продажи... 2-го марта мы оставили горы и пришли в равнину в четверти пути от моря, прошли мимо высокой горы Бармах и недалеко от моря увидели нефтяные колодцы. Это - разнообразные ямы, числом до 30-ти, расположенные почти все на расстоянии одного выстрела из ружья; из них сильным ключом бьет нефть - Oleum Petroleum. Среди них было три главных колодца, к которым нужно было спускаться в глубину на две сажени, ради чего было поставлено несколько поперечных балок, которыми можно было пользоваться в качестве лестницы. Сверху было слышно, как бурлят ключи, как бы кипя; запах их довольно сильный, причем белая нефть имеет более приятный аромат, чем бурая. Здесь можно вычерпывать и бурую, и белую нефть, но первой больше, чем второй" (скорее всего, "гора Бармах" это гора Бешбармаг. - авт.).

Глубоким изучением белой нефти занимался русский учёный, горный инженер, геолог, один из основоположников российской нефтедобычи на Абшеронском полуострове Н.И.Воскобойников. Он составил классификацию местной нефти, а также дал подробное описание каждой из балаханских колодцев. Помимо этого, им был сделан сравнительный анализ нефти, которую добывали в Балаханах, с нефтью, добываемой в окрестностях Сураханы. Воскобойников, применив знания в области химии, впервые дал научное обоснование явлению, именуемому "белая нефть".

Одна из скважин белой нефти (Сураханы)

Одна из скважин белой нефти (Сураханы)

Интересным фактом является то, что разный цвет нефти находили даже на одном и том же месторождении. Также важно и интересно отметить, что на сураханском месторождении белая нефть находилась на глубине 200 м (прозрачная, почти бесцветная жидкость), на глубине 420 м - нефть красного цвета, а еще глубже цвет менялся от коричневого до черного.

Уникальные скважины в Сураханах в начале XX века давали белую нефть. Например "скважина №1" в январе 1904 года с глубины 209 метров дала 35 тонн белой нефти. В течение буквально нескольких месяцев она выдала 1520 тонн редкого топлива.

Сураханская белая нефть являлась малосмолистой, малосернистой и малопарафиновой. Нефть была тут абсолютная белая, цвета воды. Позднее, белая нефть получила статус очень ценного углеводородного сырья, нашедшего широкое применение в нефтехимии и топливной сфере.

Месторождения такой нефти можно перечислить буквально на пальцах. Подобную нефть английский геолог К.Крэг находил на озере Тринидад в Венесуэле и в урочище Кала-Дерибад в Южном Иране. Другое известное месторождение белой нефти было обнаружено в России - это Уренгойское газовое месторождение (в Ямало-Ненецком автономном округе, немного южнее северного полярного круга).

Сабит Оруджев

Масштабная добыча белой нефти в Азербайджане была начата при Сабите Оруджеве, который будучи членом-корреспондентом Академии наук Азербайджанской ССР, являлся министром Газовой Промышленности СССР (1972 - 1981 гг.), а также Героем Социалистического Труда. В 1939 - 1942 гг. Оруджев был управляющим трестом "Орджоникидзенефть". В этот период под его руководством и при непосредственном участии были открыты и введены в промышленную разработку новые месторождения белой сураханской нефти.

Важно отметить, что сураханская белая нефть была известна тем, что давала очень высокий выход бензина. По рассказам старожилов района, во время Второй мировой войны к сураханским скважинам подъезжали автомашины и заправлялись этой нефтью прямо из скважины. Эту нефть даже вывозили из Баку в другие страны.

Сураханская белая нефть была уникальна и широко применялась в различных областях, в том числе и медицине. До недавнего времени население из Баку приезжало и увозило ее для лечения болей в суставах, болезней опорно-двигательного аппарата, при неврологических, кожно-венерологических заболеваниях и так далее.