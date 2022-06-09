В Гяндже сбит насмерть пешеход
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В Гяндже пешеход погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на проспекте Низами Гянджеви.

Легковой автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу пешехода среднего возраста.

Пешеход скончался по дороге в больницу.

По факту проводится расследование.