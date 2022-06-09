https://news.day.az/society/1469115.html В Гяндже сбит насмерть пешеход
В Гяндже сбит насмерть пешеход
В Гяндже пешеход погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на проспекте Низами Гянджеви.
Легковой автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу пешехода среднего возраста.
Пешеход скончался по дороге в больницу.
По факту проводится расследование.
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