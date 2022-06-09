В Баку продают номерной знак за 145 тыс. манатов

В Баку за баснословную сумму продается номерной знак, передает Day.Az.

Соответствующее объявление размещено на одном из рекламных сайтов.

Согласно объявлению, предлагаемый к продаже государственный регистрационный автомобильный номер серии 99-SS-993 предлагается не менее чем за 145 тысяч манатов.

Отмечается, что автомобильный номер в настоящее время находится в столице.