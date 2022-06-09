https://news.day.az/society/1469200.html В Баку продают номерной знак за 145 тыс. манатов - ФОТО
В Баку продают номерной знак за 145 тыс. манатов - ФОТО
В Баку за баснословную сумму продается номерной знак, передает Day.Az.
Соответствующее объявление размещено на одном из рекламных сайтов.
Согласно объявлению, предлагаемый к продаже государственный регистрационный автомобильный номер серии 99-SS-993 предлагается не менее чем за 145 тысяч манатов.
Отмечается, что автомобильный номер в настоящее время находится в столице.
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