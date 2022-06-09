В Баку из автомобиля украли крупную сумму денег

В Баку совершена кража из автомобиля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что в 41-й отдел полиции Сабаильского района поступило заявление о краже 8 900 манатов, документов, банковской карты, куртки и продуктов питания из автомобиля Opel в поселке Бадамдар.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией, установлены и задержаны ранее судимые за аналогичное деяние жители Масаллинского района Х.Рзаев и Э.Сафаров.

По данному факту ведется расследование.