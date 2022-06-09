Вниманию абитуриентов, желающих пересдать экзамен по азербайджанскому языку

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 12 июня проведет тестовый экзамен (вторая попытка) по азербайджанскому языку для выпускников этого года, по тем или иным причинам не участвовавших в экзамене по азербайджанскому языку, проведенному 8 мая 2022 года в 9-х и 11-х классах в рамках выпускного экзамена, а также для выпускников этого года и прошлых лет, получивших "неудовлетворительную оценку" на экзамене 8 мая, подавших документы для поступления в вузы и колледжи.

Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ.

Экзамен будет проходить в Баку в 5 зданиях. Он начнется в 11:00 и будет длиться 1,5 часа.