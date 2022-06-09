Журнал National Geographic подготовил репортаж о национальной кухне Азербайджана

Журнал National Geographic подготовил репортаж, посвященный национальной кухне Азербайджана, передает Day.Az.

Как отмечается в материале, кулинарные традиции страны сливаются воедино в столице - городе Баку, где в отреставрированных караван-сараях (гостиницах на историческом торговом пути Шелкового пути) расположены модные рестораны. Между тем путешествие по регионам открывает разнообразие блюд, подаваемых по старинке в мисках из меди и глины: от вяленого мяса в горах до морепродуктов на побережье.

В репортаже отмечается, что азербайджанский стол представляет собой красочное смешение блюд и ингредиентов.

"Девять климатических зон страны дарят изобилие свежих продуктов, в том числе персиков, гранатов, яблок, инжира, шафрана и сладкого перца. Каспий дарит разнообразные морепродукты, овцы и крупный рогатый скот, выращиваемые на пастбищах - мясо и молочные продукты, а обширные пастбища и рисовый пояс снабжают страну зерном", - говорится в материале.