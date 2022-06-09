Кадры автохулиганства участников свадебного кортежа в Баку

Главное управление государственной дорожной полиции города Баку распространило кадры, где запечатлен момент совершения автохулиганства участниками свадебного кортежа.

Как сообщили Day.Az в Управлении, сотрудники дорожной полиции своевременно выявили совершивших автохулиганство водителей автомобилей из свадебного кортежа, которые подвергли опасности других участников дорожного движения.

Было отмечено, что 22-летний Мирджалал Мирадиев и 27-летний Эльшад Эйвазов на 7-м километре трассы Баку-Шамахы, двигаясь в направлении столицы, демонстративно нарушили общественный порядок на своих автомобилях. Сотрудники отдела дорожной полиции Управления экологического контроля составили протоколы об административных правонарушениях и вместе с собранными материалами направили их на рассмотрение в Бинагадинский районный суд.

Суд приговорил Мирджалала Мирадиева и Эльшада Эйвазова к одному месяцу административного ареста с ограничением права управления транспортным средством на один год.