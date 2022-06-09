https://news.day.az/society/1469275.html Минобразования объявило дату "Последнего звонка"
Минобразования объявило дату "Последнего звонка"
Мероприятие "Последний звонок" в общеобразовательных учреждениях будет проведено 14 июня.
Как передает Day.Az, мероприятие "Последний звонок" будет организовано на дворовой территории общеобразовательных учреждений и в спортивных или актовых залах общеобразовательных учреждений, не имеющих дворовой территории.
В мероприятии "Последний звонок" могут принять участие представители родительских комитетов, родительско-педагогических ассоциаций и общественности. Будут приняты необходимые меры по обеспечению безопасности учащихся во время проведения мероприятия.
Указанные вопросы отражены в соответствующем приказе Министерства образования.
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