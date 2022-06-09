Дорожная полиция обратилась к автохулиганам

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) обратилось к участникам дорожного движения, совершающим автохулиганство в составе свадебного кортежа, передает Day.Az.

"Тем, кто присоединяется к свадебному кортежу с намерением разделить радость молодоженов, не следует забывать, что они не имеют никакого преимущества перед другими участниками движения, наоборот, они должны учитывать то, что следование транспортных средств в группе осложняет ситуацию на дороге. Безответственность водителей может послужить причиной аварийных ситуаций.

Не следует забывать, что следование участников свадебного кортежа по одной полосе движения, соблюдение дистанции, выбор оптимальной скорости, немедленное отстранение от управления пьяных водителей, наряду с тем, что являются основными условиями безопасного движения, способствуют еще и тому, чтобы самый лучший день в жизни ценных для нас людей оставался в памяти в виде счастливых моментов", - говорится в сообщении.