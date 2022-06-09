В Азербайджане будут электронизированы трудовые книжки

По завершении процесса электронизации трудовых книжек в Азербайджане требование работодателей касательно трудовых книжек будет отменено.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли на пресс-конференции, посвященной обеспечению занятости ветеранов Отечественной войны Азербайджана и оказываемой им социальной поддержке.

Он отметил, что электронизация трудовых книжек - сложный процесс.

"До конца года планируется полное усовершенствование подсистемы трудовых отношений и занятости. Это не подразумевает ликвидацию трудовых книжек. Трудовая книжка остается у граждан и может потребоваться при назначении пенсии. После завершения работ по усовершенствованию подсистемы будут электронизированы и данные до 2006 года. К концу этого или началу следующего года данный процесс может быть полностью завершен", - сказал Аббасбейли.