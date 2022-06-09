В Азербайджане трагически погиб полковник-лейтенант

В Гяндже в результате дорожно-транспортного происшествия погиб полковник-лейтенант запаса, участник апрельских боев 2016 года и Отечественной войны Шохрет Намазов (1982 г.р.).

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, ДТП произошло вчера вечером.

Инцидент произошел на проспекте Низами Гянджеви. Легковой автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу Шохрета Намазова. Ш.Намазов скончался по дороге в больницу