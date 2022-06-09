https://news.day.az/society/1469372.html В Баку и на Абшероне откроются сельхоз-ярмарки - АДРЕСА
В Баку и на Абшероне откроются сельхоз-ярмарки - АДРЕСА
11-12 июня в Баку и на Абшероне откроются сельскохозяйственные ярмарки "Из села в город".
Как сообщили Day.Az в Министерстве сельского хозяйства, в ярмарках около 100 фермеров представят 45 регионов страны. На продажу будет вынесена сельхозпродукция и продовольственная продукция почти 90 наименований.
Ярмарки будут функционировать по адресам:
- Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (выход из станции метро "Гянджлик");
- Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5В (рядом кинотеатром "Инглаб");
- г. Хырдалан, просп. Гейдара Алиева, 41А
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре