В Баку и на Абшероне откроются сельхоз-ярмарки

11-12 июня в Баку и на Абшероне откроются сельскохозяйственные ярмарки "Из села в город".

Как сообщили Day.Az в Министерстве сельского хозяйства, в ярмарках около 100 фермеров представят 45 регионов страны. На продажу будет вынесена сельхозпродукция и продовольственная продукция почти 90 наименований.

Ярмарки будут функционировать по адресам:

- Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (выход из станции метро "Гянджлик");

- Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5В (рядом кинотеатром "Инглаб");

- г. Хырдалан, просп. Гейдара Алиева, 41А