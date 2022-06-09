В четырех районах Азербайджана ограничат подачу газа

С 08:00 часов 10 июня 2022 года в связи с предстоящими ремонтными работами на магистральном газопроводе высокого давления "Евлах-Нахчыван" до завершения ремонтных работ в течение двух дней будет приостановлена подача газа на газораспределительную станцию (ГРС) "Кёвар", а также с 09:00 часов 10 июня до завершения ремонтных работ в течение двух дней планируется прекращение подачи газа на ГРС "Барда", "Кетелпараг", "Тертер", "Азадгарагоюнлу" и газорегуляторный пункт "Барда".

Как сообщили Day.Az в производственном объединении "Азеригаз", в то же время 11 июня, в зависимости от хода ремонтных работ, существует вероятность временного ограничения в газоснабжении Агджабединского района, получающего газ с ГРС "Агджабеди".

Во время проведения ремонтных работ газоснабжение Тертерского района будет ограничено полностью, а в некоторых частях Бардинского, Агдамского и Евлахского районов с газоснабжением будут временные перерывы.