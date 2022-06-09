Завершился прием документов в лицеи и гимназии

Прием заявок на участие в централизованных вступительных экзаменах в лицеи и гимназии завершился сегодня в 17:00.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве образования.

Даты проведения экзаменов в лицеи и гимназии по классам:

• 17 июня - в V классы (для учащихся IV классов);

• 18 июня- в VI класс (для учащихся V классов);

• 19 июня- в VII классы (для учащихся VI классов);

• 20 июня- в VIII и IX классы (для учащихся VII и VIII классов).