https://news.day.az/society/1469379.html Завершился прием документов в лицеи и гимназии
• 17 июня - в V классы (для учащихся IV классов);
Завершился прием документов в лицеи и гимназии
Прием заявок на участие в централизованных вступительных экзаменах в лицеи и гимназии завершился сегодня в 17:00.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве образования.
Даты проведения экзаменов в лицеи и гимназии по классам:
• 17 июня - в V классы (для учащихся IV классов);
• 18 июня- в VI класс (для учащихся V классов);
• 19 июня- в VII классы (для учащихся VI классов);
• 20 июня- в VIII и IX классы (для учащихся VII и VIII классов).
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