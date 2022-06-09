МЧС Азербайджана будет работать в усиленном режиме

Государственная служба по надзору за маломерными судами и спасению на водах министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приняла необходимые меры безопасности в соответствии с соответствующим законодательством в связи с подготовкой к пляжному сезону.

Как сообщили Day.Az в министерстве, с апреля на прибрежных территориях проведены мониторинги с участием представителей соответствующих структур. В ходе мониторинга были выявлены непригодные и опасные для купания участки. По итогам мониторингов в органах местной исполнительной власти с участием представителей соответствующих структур проведены рабочие совещания, посвященные вопросам устранения недостатков, выявленных в ходе мониторинга, даны соответствующие поручения.

Наряду с этим, на подконтрольных Службе пляжах, в том числе на общественных пляжах, созданных по инициативе Общественного объединения IDEA в Гарадагском, Сабаильском, Хазарском, Сабунчинском и Бинагадинском районах Баку, проведены подводные осмотры водолазами, береговая полоса очищена от камней, обломков скал и т.д.

Проверено техническое состояние спасательной техники и средств, находящихся на балансе Службы, в том числе оборудования, используемого при проведении спасательно-поисковых работ.

В настоящее время на пляжах продолжаются работы по размещению знаков, определяющих границы зон для купания, и специальных табличек для информирования граждан о правилах безопасности.

Отметим, что с 15 июня текущего года Служба будет работать в усиленном режиме.