Выплачены пенсии за июнь по Баку и Абшерону

Сегодня Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплачены все пенсии за июнь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Госфонда.

Граждане могут получить эти выплаты через банкоматы соответствующих банков.

В ближайшие дни будут выплачены пенсии по другим регионам республики, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.