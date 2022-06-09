https://news.day.az/society/1469394.html Выплачены пенсии за июнь по Баку и Абшерону
Выплачены пенсии за июнь по Баку и Абшерону
Сегодня Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплачены все пенсии за июнь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Госфонда.
Граждане могут получить эти выплаты через банкоматы соответствующих банков.
В ближайшие дни будут выплачены пенсии по другим регионам республики, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.
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