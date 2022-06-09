https://news.day.az/society/1469411.html В Баку борющимся с ковидом медработникам продолжат платить надбавку
В Баку борющимся с ковидом медработникам продолжат платить надбавку
Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным коронавирусом нового типа (COVID-19) в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку.
Как сообщает Day.Az, соответствующее изменение внесено в постановление Кабинета Министров.
Срок выплаты надбавок продлен до 1 июля.
Этот срок был установлен до 1 мая.
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