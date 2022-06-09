В Баку борющимся с ковидом медработникам продолжат платить надбавку

Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным коронавирусом нового типа (COVID-19) в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку.

Как сообщает Day.Az, соответствующее изменение внесено в постановление Кабинета Министров.

Срок выплаты надбавок продлен до 1 июля.

Этот срок был установлен до 1 мая.