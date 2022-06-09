Профессорско-преподавательский состав Полицейской академии получит надбавки к зарплатам

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об утверждении правил, связанных с материальным и социальным обеспечением сотрудников полиции", передает Day.Az.

Согласно изменениям, профессорско-преподавательскому составу Полицейской академии министерства внутренних дел будут назначены надбавки в размере не более их полуторамесячного оклада.