https://news.day.az/society/1469413.html Профессорско-преподавательский состав Полицейской академии получит надбавки к зарплатам
Профессорско-преподавательский состав Полицейской академии получит надбавки к зарплатам
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "Об утверждении правил, связанных с материальным и социальным обеспечением сотрудников полиции", передает Day.Az.
Согласно изменениям, профессорско-преподавательскому составу Полицейской академии министерства внутренних дел будут назначены надбавки в размере не более их полуторамесячного оклада.
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