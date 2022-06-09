https://news.day.az/society/1469415.html В Азербайджане выпал град - ФОТО
В Азербайджане выпал град - ФОТО
После интенсивных дождей в Дашкесанском и Гейгельском районах выпал град.
Как передает Day.Az, около 17 часов вечера в поселок Гаджикенд Гянджи и село Джовдар Дашкесанского района выпал град.
Согласно информации местных исполнительных властей, град не нанес никакого вреда сельскому хозяйству и другой инфраструктуре.
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