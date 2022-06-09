В Азербайджане выпал град

После интенсивных дождей в Дашкесанском и Гейгельском районах выпал град.

Как передает Day.Az, около 17 часов вечера в поселок Гаджикенд Гянджи и село Джовдар Дашкесанского района выпал град.

Согласно информации местных исполнительных властей, град не нанес никакого вреда сельскому хозяйству и другой инфраструктуре.