https://news.day.az/society/1469418.html В Огузе сгорел грузовик с сеном
В Огузе сгорел грузовик с сеном
В селе Топ Огузского района сгорел грузовой автомобиль со связками сена в кузове.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, грузовой автомобиль марки ЗИЛ-130 с государственным номером 55-BN-479, принадлежащий жителю села Араш Евлахского района Джахангирову Габилю Джахангир оглу 1963 года рождения, а также 240 связок сена пришли в непригодное состояние.
Во время пожара никто не пострадал.
Причина пожара в технической неисправности дорожного средства.
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