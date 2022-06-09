В Огузе сгорел грузовик с сеном

В селе Топ Огузского района сгорел грузовой автомобиль со связками сена в кузове.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, грузовой автомобиль марки ЗИЛ-130 с государственным номером 55-BN-479, принадлежащий жителю села Араш Евлахского района Джахангирову Габилю Джахангир оглу 1963 года рождения, а также 240 связок сена пришли в непригодное состояние.

Во время пожара никто не пострадал.

Причина пожара в технической неисправности дорожного средства.